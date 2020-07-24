Российские власти одобрили трехдневное голосование на выборах в сентябре

Кремль и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) согласовали проведение трехдневного голосования на ближайших выборах в сентябре 2020 года, сообщает РБК.

Предполагается, что голосование пройдет с 11 по 13 сентября включительно. Пока точно не ясно, будет ли это нововведение распространено на все российские регионы или только на некоторые. По информации источников издания, власти склоняются к варианту со всеми субъектами, хотя окончательного решения пока нет.

На усмотрение каждого региона могут оставить возможность одобрить голосование на придомовых территориях, уточняет РБК.

В пятницу, 24 июля, на заседании ЦИК будет обсуждаться тема досрочного голосования в единый день голосования 13 сентября. В этот же день Совет Федерации рассмотрит закон, допускающий голосование на выборах и референдумах в течение трех дней, уточняет «Интерфакс».

21 июля Госдума окончательно приняла закон о возможности голосования на выборах и референдумах любого уровня на протяжении максимум трех дней. Решение о введении новой нормы на предстоящих выборах принимает Центризбирком.

На 13 сентября запланированы прямые выборы губернаторов в 18 регионах, 11 кампаний по выборам в региональные парламенты и городские думы в 22 столицах субъектов.