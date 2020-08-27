Эксперты заявили об уменьшении количества нарушений на выборах в России

Нарушений на выборах в России стало меньше благодаря наблюдателям, заявил председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. Его слова приводятся в пресс-релизе ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Во время обсуждения доклада НОМ об общественном наблюдении на выборах в разных странах Григорьев отметил, что успех института общественного наблюдения в РФ признают даже его критики, в том числе из движения в защиту прав избирателей «Голос». В частности, речь идет о снижении практики прямых подтасовок голосов избирателей, пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что Россия сегодня является лидером в группе стран, идущих по пути развития институтов общественного наблюдения.

«В России развивается избирательное законодательство и возможности для общественного наблюдения, а также перенесение его на все формы и этапы избирательных кампаний. Мы видим порой жесткую и конкурентную борьбу кандидатов в регионах, в связи с чем роль общественного контроля возрастает», — сказал член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод.

Правозащитник из Латвии Эйнарс Граудиньш, принявший участие в обсуждении доклада, отметил уникальность системы видеонаблюдения, которая используется в РФ. По его словам, Латвия в вопросах организации выборов активно перенимает российский опыт.

С 11 по 13 сентября включительно в 18 регионах России выберут губернаторов, также запланированы 11 кампаний по выборам в региональные парламенты и городские думы в 22 столицах субъектов.