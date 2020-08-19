Назван главный запрос российских избирателей к власти

Главный запрос российских избирателей на данный момент — открытость и готовность кандидатов к диалогу. Соответствующий вывод назвали в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), передает РИА Новости в среду, 19 октября.

По словам директора по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктора Потуремского, это подразумевает высокую личную включенность и прямой контакт с жителями. «Новый коммуникационный запрос — чтобы власть была рядом с нами, слышала нас, уважала нас, служила нам», — прокомментировал он.

Потуремский также отметил, что людям необходимы конкретные решения проблем, а не абстрактные обещания. В частности, на первом месте у граждан стоят вопросы, касающиеся качества жизни: качественная медицинская помощь, социальная защита, помощь пожилым и нуждающимся.

Аналитик центра «СИТИ» в Финансовом университете при правительстве России Ефим Фидря указал также на желание избирателей чувствовать защищенность. По его словам, сейчас пользуется популярностью образ человека, который готов расшевелить бюрократическую машину в интересах общества.

Кроме того, людям важно, чтобы избранный кандидат не «исчез» после того, как займет пост. Именно поэтому граждане хотят, чтобы чиновники общались с ними напрямую, заключил эксперт.

С 11 по 13 сентября включительно в 18 регионах России выберут губернаторов, также запланированы 11 кампаний по выборам в региональные парламенты и городские думы в 22 столицах субъектов.