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Названы плюсы и минусы трехдневного голосования на выборах

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Трехдневное голосование на выборах будет способствовать повышению явки и легитимности. К такому выводу пришли эксперты Центра политической конъюнктуры, проанализировав возможные плюсы и минусы нового формата выборов.

«Большее количество граждан смогут принять участие в голосовании, сам процесс станет удобнее для избирателей. Итоговая явка может оказаться даже выше, чем на выборах в ЕДГ 2019 года», — говорится в исследовании.

Утверждение об увеличении легитимности эксперты связывают с повышением общего числа участников избирательного процесса. Кроме того, равномерное распределение голосующих по трем дням приведет и к нормализации нагрузки на членов избиркомов, отмечают исследователи.

Положительно многодневное голосование скажется и на эпидемиологической обстановке.

Среди минусов выделяются сложность при организации наблюдения, а также недовольство членов комиссий и наблюдателей, которые будут вынуждены работать три дня вместо одного. Также прогнозируется негативная реакция международного сообщества, которое может интерпретировать институциональные изменения как антидемократические.

31 июля президент России Владимир Путин подписал закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней. При этом голосование не может длиться дольше трех дней. Конкретные сроки определяет Центризбирком России.

В сентябре в 41 из 83 регионов голосование будет проходить в течение трех дней.

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