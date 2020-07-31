Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения об изменении законов с учетом поступивших, но не внесенных в Конституцию поправок. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 31 июля.

Поручение должно быть реализовано до 15 декабря.

30 июля сообщалось, что созданная для подготовки предложений по изменению Основного закона рабочая группа продолжит работу в следующем году. Члены группы проследят за изменением российского законодательства в соответствии с новыми положениями основного закона.

Общероссийское голосование проходило с 25 июня по 1 июля включительно. Конституционные изменения поддержали 77,92 процента проголосовавших. Впервые о необходимости внести изменения в Основной закон, принятый в 1993 году, Путин заявил в январе. Тогда же он пообещал, что изменения внесут только после одобрения большинства.