Кремль раскрыл детали награждения за работу над голосованием по Конституции

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал основные критерии выбора получателей госнаград за работу над голосованием по Конституции. Его цитирует РИА Новости во вторник, 28 июля.

«Многие не жалели ни сил, ни времени. И это может стать основанием для представления к госнаградам», — сказал он, раскрывая детали будущего награждения.

Ранее во вторник сообщалось, что президент Владимир Путин наградит ряд граждан за работу по организации и проведению голосования по поправкам. В частности, в список получателей войдут чиновники администрации президента, представители регионов, Общероссийского народного фронта, члены Центризбиркома и «Единой России», а также деятели культуры.

9 июля российский лидер назвал высоким уровень демократичности состоявшего плебисцита. Он также отметил хороший технологический и эпидемиологический уровни организации голосования.

Общероссийское голосование проходило с 25 июня по 1 июля включительно.

Конституционные изменения поддержали 77,92 процента проголосовавших. Впервые о необходимости внести изменения в основной закон, принятый в 1993 году, Владимир Путин заявил в январе. Тогда же он пообещал, что изменения внесут только после одобрения большинства.