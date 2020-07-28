Россиян наградят за работу над голосованием по Конституции

Президент России Владимир Путин наградит ряд граждан за работу по организации и проведению голосования по поправкам к Конституции. Об этом во вторник, 28 июля, сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

По словам собеседника издания, в список получателей войдут чиновники администрации президента, представители регионов, Общероссийского народного фронта, члены Центризбиркома и «Единой России», а также деятели культуры.

Когда именно будут вручены госнаграды, не сообщается.

9 июля Путин заявил, что голосование по поправкам было организовано на высочайшем демократическом уровне. По его словам, работа на технологическом и эпидемиологическом уровнях также была идеальной во время всего плебисцита.

Общероссийское голосование проходило с 25 июня по 1 июля включительно. Явка составила около 65 процентов. За поправки в основной закон проголосовали 77,92 процента граждан, 21,27 процента выступили против. Впервые о необходимости внести изменения в документ, принятый в 1993 году, президент заявил в январе в ходе послания Федеральному собранию.