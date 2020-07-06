В ЦИК заявили о зарубежном давлении во время голосования по поправкам

Голосование по поправкам в Конституцию России проходило в условиях беспрецедентного зарубежного давления. Об этом заявил член Центризбиркома Александр Клюкин, передает ТАСС.

По его словам, оно оказывалось при подготовке, проведении процесса и даже при подсчете голосов. «Зарубежные СМИ и соцсети были заполнены разоблачениями в кавычках и враньем», — утверждает Клюкин, подчеркивая, что задача спровоцировать членов комиссий, полицию, вызвать на участках хоть какие-то осложнения даже не скрывалась.

В связи с этим, считает член ЦИК, итоги голосования вызвали «столь неадекватную реакцию за рубежом».

«Надеялись, что на криках о нарушениях и фальсификациях можно будет поставить под сомнение итог голосования», — говорит Клюкин и отмечает, что избирательная система России сработала четко и обеспечила чистое, прозрачное голосование.

Общероссийское голосование завершилось в стране 1 июля. Конституционные изменения были одобрены большинством россиян — поправки поддержали 77,92 процента проголосовавших. 4 июля они вступили в силу.

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