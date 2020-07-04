Россия ответила на обвинения США из-за голосования по Конституции

Заявления США о якобы имевших место попытках российских властей манипулировать результатами голосования по Конституции осложняют перспективу нормализации двусторонних отношений. Так на обвинения американской стороны ответил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС в субботу, 4 июля.

Рябков отметил, что в Москве уже привыкли к информационным вбросам относительно внутренних процессов в стране.

«Конечно, вызывает сожаление, что российская тема в целом эксплуатируется в США в ходе их собственной внутренней борьбы, которая временами принимает абсолютно гротескные формы», — добавил дипломат.

Ранее в субботу в России вступила в силу обновленная Конституция с поправками, одобренными на всенародном голосовании. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации. В Госдуме уже начали работать над изменением законодательной базы.

2 июля пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что в ведомстве обеспокоены информацией о попытках манипулировать результатами по поправкам к российскому Основному закону. Кремль, в свою очередь, отказался принимать во внимание критику из-за рубежа.

Конституционные изменения были одобрены в ходе всенародного голосования большинством россиян — поправки поддержали 77,92 процента проголосовавших. Среди поправок — приоритет российского законодательства над международным, обязательство государства не реже раза в год индексировать пенсии, поправки с упоминанием Бога и государствообразующего русского народа, а также право действующего президента переизбираться на новый срок.

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