В Госдуме начали работу над законами из поправок к Конституции

После одобрения поправок к Конституции депутаты безотлагательно начнут работу над вытекающими из них законами. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире Первого канала.

По его словам, разработка законопроектов фактически идет, профильные комитеты «уже сегодня начинают верстать приблизительные планы», проходят обсуждения с правительством и Советом Федерации. Володин отметил, что работа по этим проектам не будет откладываться и задерживаться, несмотря на летние отпуска.

«Все понимают, что крайне важно сейчас, [чтобы] дальше уже были реализованы все те стандарты, о которых мы говорим, дальше стали для нас нормой жизни», — добавил спикер нижней палаты парламента.

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников говорил, что потребуется принять около 80-90 законов, чтобы реализовать новые положения Основного закона, передает РИА Новости.

С 25 июня по 1 июля в России проходил плебисцит по изменению Конституции. На общее голосование было вынесено сразу 206 поправок, одна из них позволяет главе государства баллотироваться на новый срок. По данным ЦИК, их поддержали 77,92 процента проголосовавших (57,7 миллиона человек). В Кремле такой результат назвали триумфальным референдумом доверия президенту Владимиру Путину.

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