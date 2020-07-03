Путин объявил о принятии поправок в Конституцию по воле народа

Поправки в Конституцию вступают в силу по воле народа, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует ТАСС в пятницу, 3 июля.

«Мы приняли это значимое решение вместе, всей страной», — отметил он.

Датой вступления в силу новой Конституции глава государства специальным указом объявил 4 июля. Текст обновленного Основного закона страны будет опубликован на государственном портале, отвечать за это будет ФСО.

Ранее в пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что после одобрения поправок гражданами депутаты начали работать над вытекающими из них законами. Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников говорил, что потребуется принять около 80-90 законов.

Голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля включительно. Жители большинства российских регионов выступили за внесение изменений в Основной закон — за поправки проголосовали 77,92 процента.

На следующий день после финального дня голосования официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что «де-факто состоялся триумфальный референдум доверия президенту Владимиру Путину».

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