Рабочая группа по Конституции продолжит работу в следующем году

Рабочая группа по Конституции, созданная для подготовки предложений по изменению основного закона, продолжит работу в следующем году, заявил сопредседатель группы, депутат Госдумы Павел Крашенинников. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 30 июля.

«Мы будем работать по законопроектам, по тем наработкам, которые у нас есть, по предложениям», — пояснил он.

По его словам, маловероятно, что все необходимые для реализации новых положений Конституции законопроекты будут разработаны и приняты в осеннюю сессию. Парламентарий уточнил, что нет конкретных сроков, в которые должны быть приняты законопроекты.

Ранее президент Владимир Путин предложил рабочей группе по поправкам заняться мониторингом реализации положений основного закона после прошедшего общероссийского голосования.

Общероссийское голосование проходило с 25 июня по 1 июля включительно. Конституционные изменения поддержали 77,92 процента проголосовавших.