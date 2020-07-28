Володин оценил направленные на защиту детей законопроекты

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал предложенные депутатом Павлом Крашенинниковым, а также сенаторами Андреем Клишасом и Еленой Мизулиной законопроекты, направленные на защиту прав детей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что речь идет о внесенных Крашенинниковым и Клишасом поправках в Семейный кодекс РФ, в ГПК РФ и в закон о полиции, а также о поправках в Семейный кодекс, предложенных Мизулиной. По мнению Володина, перед принятием этих законопроектов стоит обсудить их с родительским сообществом и специалистами в этой сфере. Он подчеркнул, что вопрос защиты детей требуют самого ответственного отношения.

«Нам необходимо делать все для укрепления института семьи, чтобы под надуманными предлогами у родителей не забирали детей», — отметил председатель Госдумы. Однако при возникновении непосредственной угрозы жизни ребенка в законе должны быть четко прописаны основания и процедура получения несовершеннолетним защиты от государства.

Володин также напомнил, что согласно принятой поправке к Конституции дети являются важнейшим приоритетом государственной политики. «Поддержан будет тот законопроект, который соответствует не только букве, но и духу Основного закона страны», — заключил он. На данный момент предложенные поправки в законодательство направлены в органы власти и Общественную палату для изучения и получения отзывов.