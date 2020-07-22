Отчуждение части территории России приравняли к экстремизму

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о приравнивании отчуждения российских территорий к экстремизму. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в среду, 22 июля.

Документ уточняет, что экстремизмом признается не только нарушение территориальной целостности РФ, но и отчуждение части ее территории.

«Любые призывы отделить от России регион или его часть неприемлемы и должны строго пресекаться», — заявил ранее спикер нижней палаты Вячеслав Володин, комментируя данную законодательную инициативу.

Это первый закон, подготовленный парламентариями после вступления в силу обновленной Конституции.

Ранее в Госдуму были внесены поправки, предусматривающие наказание за призывы отдать Курилы и Крым. Так, за публичные призывы к отчуждению территорий гражданам может грозить штраф до 60 тысяч рублей, для должностных лиц сумма возрастает до 100 тысяч рублей, юридические лица могут лишиться до 300 тысяч рублей. При этом сумма штрафа больше, если призывы осуществлялись в СМИ или интернете.