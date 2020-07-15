В Госдуму внесли проект о санкциях за призывы отдать Курилы и Крым

В Госдуму внесен проект закона о санкциях за призывы по отчуждению территории России, в частности Курил и Крыма. Документ опубликован в базе документов нижней палаты парламента в среду, 15 июля.

Изменения предлагается внести в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы, а также Кодекс об административных правонарушениях. Как сообщили в пресс-службе комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству, в правительстве и Верховном суде уже дали положительные заключения.

Так, за публичные призывы в СМИ и интернете к отчуждению территорий гражданам может грозить штраф от 70 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц сумма возрастает до 200 тысяч рублей, юридические лица могут лишиться до полумиллиона рублей.

Накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите территориальной целостности России. За призывы отделить от страны регион полагается штраф в размере до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до четырех лет. За попытки нарушить территориальную целостность страны предусмотрено от шести до десяти лет лишения свободы. Кроме того, в случае принятия поправок российские правоохранительные органы смогут экстрадировать иностранцев.