Памфилова рассказала о внедрении новых технологий в избирательный процесс

Председатель ЦИК Элла Памфилова о внедрении новых технологий в избирательный процесс в России в ходе выступления на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В частности, Центризбирком работает над внедрением QR-кодирования протоколов об итогах голосования, механизма «Мобильный избиратель», дистанционного электронного голосования, а также удобных мобильных сервисов. Эксперимент с дистанционным голосованием будет продолжен в Курской и Ярославской областях в единый день голосования, сообщила председатель ЦИК.

По словам Памфиловой, дистанционное голосование будет развиваться параллельно с традиционной формой волеизъявления. «Для нас очень важно, продвигая дальше новые технологии, проводить открытый полноценный диалог со всеми заинтересованными политическим партиями, общественными организациями, экспертами, нацеленный на решение всех противоречий», — рассказала она.

Помимо этого, председатель ЦИК отметила важность электронной формы сбора подписей. Она отметила, что эксперимент по их внедрению проводился в трех регионах и был успешен. «Ни одна подпись, собранная в электронном виде не была оспорена», — подчеркнула Памфилова.

«Территория смыслов» проводится с 2015 года. Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Россия – страна возможностей». Образовательным партнером является Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

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