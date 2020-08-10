В Архангельской области кандидатам в губернаторы раздали удостоверения

В Архангельской области шестерым кандидатам в губернаторы региона раздали специальные удостоверения. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщает местное информагентство «Регион 29».

В числе главных претендентов на пост главы российского региона пенсионер Николай Вакорин, бизнесмен Андрей Есипов, депутаты областного собрания Сергей Пивков и Ирина Чиркова, эколог Айман Тюкина, а также врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.

По словам председателя избирательной комиссии Архангельской области Андрея Контиевского, каждый из них имеет не только права, но и обязанности. «Я призываю избирателей внимательно следить за программами каждого из кандидатов и сделать свой выбор», — заявил он.

Участники кампании также прокомментировали скорые выборы. «На мой взгляд, избирательная кампания должна быть честной, открытой, и самое главное, пройти с уважением по отношению друг к другу», — сказал Цыбульский. По мнению Тюкиной, выборы должны быть построены на взаимном уважении. «Все мы заинтересованы в развитии и процветании нашего региона. И все кандидаты должны строить свои программы именно для благосостояния жителей Архангельской области», — пояснила она. Вакорин также отметил, что важно внимательно смотреть за проблемами региона, а также решать их, а «не вести разборки между собой».

Отмечается, что выборы губернатора Архангельской области состоятся 13 сентября. В соответствии с новым правилом ЦИК России местные жители будут голосовать в течение трех дней — с 11 по 13 сентября включительно.

5 августа эксперты Центра политической конъюнктуры назвали плюсы и минусы нового формата голосования. По их мнению, трехдневные выборы будут способствовать повышению явки и легитимности, а также хорошо скажутся на эпидемиологической обстановке. При этом прогнозируется негативная реакция международного сообщества, которое может интерпретировать институциональные изменения как антидемократические.

2 апреля губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке. Он возглавлял регион с 2012 года.