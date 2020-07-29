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Раскрыты итоги выдвижения и регистрации кандидатов на выборах 13 сентября

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Фонд исследований проблем демократии и региональные эксперты раскрыли итоги выдвижения и регистрации кандидатов на выборах высших должностных лиц (ВДЛ) и депутатов в парламенты субъектов России. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По словам руководителя Координационного совета Общественной палаты России по общественному контролю за голосованием Максима Григорьева, зафиксирован резкий рост активности как парламентских, так и непарламентских партий, а также большое число самовыдвиженцев на предстоящих сентябрьских выборах. По его данным, на выборах ВДЛ своих кандидатов выдвинули 24 партии. «Всего за губернаторские посты поборются 147 человек. Лидерами по количеству выдвиженцев на выборах ВДЛ являются Иркутская область, Камчатский край, Еврейская автономная область и Костромская область», — сообщил Григорьев.

Сопредседатель «Ассоциации Гражданский контроль», член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод рассказал об особенностях избирательных кампаний в Краснодарском крае, Ростовской области и Ямало-Ненецком автономном округе. По его словам, в выборах принимает участие большое число политических партий. Он призвал более активно готовить общественных наблюдателей и участвовать в общественных площадках.

По словам председателя движения «Корпус "За чистые выборы"» Алены Булгаковой, во всех регионах проведения парламентских выборов списки кандидатов повсеместно выдвинули все четыре парламентские партии. Она отметила, что наибольшую активность продемонстрировали Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Партия Родина, Партия Роста, что по мнению Булгаковой, говорит о «репетиции в борьбе за мандаты на выборах в Государственную Думу в 2021 году».

Политолог, член Общественной палаты ЕАО, член регионального отделения Союза журналистов в ЕАО Константин Земляникин отметил, что в целом кампания по выборам главы региона проходит в спокойном режиме, несмотря на то, что есть некая эмоциональность со стороны ряда кандидатов.

Директор Брянского филиала РАНХиГС, председатель научно-консультативного совета при Общественной палате Брянской области Сергей Шачнев сообщил, что из шести выдвинутых кандидатов на выборах главы региона только одному было отказано по причине не прохождения муниципального фильтра.

Ранее Кремль и ЦИК согласовали проведение трехдневного голосования на выборах в сентябре — с 11 по 13 сентября включительно.

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