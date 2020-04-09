Оценено влияние коронавируса на электоральный процесс в России

Экспертное сообщество считает правильным решение российских властей отложить голосование по поправкам в Конституцию, а также ряд региональных выборов из-за распространения эпидемии коронавируса. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

В период с апреля по июнь 2020 года в семи субъектах России планировалось проведение голосований на выборах регионального уровня: в Новгородской области, Красноярском крае, Пермском крае, Оренбургской области, Саратовской области, Свердловской области и Санкт-Петербурге.

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Эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» считают, что сейчас любое голосование ставит под угрозу здоровье людей. Во-первых, в условиях эпидемии работа всех участников процесса на местах требует очного регулярного контакта, что повышает вероятность заражения. Во-вторых, и это, пожалуй, главное – само голосование является публичным мероприятием. Его невозможно провести без массового скопления людей в пределах одного помещения. Таким образом, избирательный участок однозначно становится рассадником инфекции.

«Несмотря на то что эпидемиологическая ситуация в большинстве регионов России гораздо лучше, чем в Москве, считаем абсолютно правильным решения ЦИК России отложить голосование по местным и региональным выборам и референдумам. Режим самоизоляции в регионах России способствует замедлению распространения пандемии», — заявили в организации.

Принятое решение о переносе голосований было единственно правильным, с юридической точки зрения, это решение также в полной мере соответствует нормам российского права и принципам функционирования правового и демократического государства.

При этом важно, что принятыми решениями не затронуты плановые сроки проведения выборов в Единый день голосования 13 сентября 2020 года. Вопрос об их переносе не рассматривался.

Также отмечается, что по этому же пути пошли многие страны мира. Так, в настоящее время в 29 государствах в условиях пандемии COVID-19 приняты решения о переносе выборов, референдумов и праймериз. В их числе: Австралия, Великобритания, Иран, Италия, Канада, Кипр, Сербия, Сирия, США, Франция, Чили, Швейцария, ЮАР.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо Китая, случаи заболевания выявлены более чем в 100 странах. Вспышка переросла в пандемию, сейчас больше всего заболевших в США, Испании и Италии. Во всем мире выявлено более 1,2 миллиона заражений.

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