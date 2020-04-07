Россия
 
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
Путин задумался о сокращении нерабочих дней в России
Названы оптимистичные сроки возобновления международных рейсов в Россию
ФИФА отреагировала на обвинения в получении взятки за проведение ЧМ в России
Подсчитан процент сидящих на самоизоляции москвичей 
Правительство Украины запланировало сохранить часть карантинных мер до сентября
Названы самые благоустроенные регионы России
Женщины ринулись выносить мусор в нарядных платьях во время изоляции
Украина задумала взыскать с «Газпрома» миллиарды долларов
Российский бизнес попросил власть вернуть деньги
Раскрыт истинный масштаб пандемии коронавируса
Новости партнеров

Решение ЦИК отложить выборы в российских регионах из-за коронавируса поддержали

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: РИА Новости

Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) поддержала решение ЦИК России отложить выборы в российских регионах из-за коронавируса. Об этом заявил ответственный секретарь Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), председатель НОМ Александр Точенов, пишет ТАСС.

По его словам, в ассоциации считают это решение логичным, а принятие федерального закона №98, который даст комиссии право отложить голосование, правомерным. Точенов добавил, что НОМ будет наблюдать за соблюдением прав участников избирательного процесса.

Как рассказал в свою очередь член СПЧ, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод, принимая решение ЦИК опирался на вопросы здоровье и безопасность граждан. Он добавил, что избирательная система продемонстрировала «бережное отношение к важнейшим конституционным правам» граждан.

За последние сутки в России выявили свыше тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 11 человек, выздоровели 88. Общее число случаев превысило семь тысяч. По словам президента России Владимира Путина, пик заболеваемости коронавирусом в стране еще не пройден.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо Китая, случаи заболевания выявлены более чем в 100 странах. Вспышка переросла в пандемию, сейчас больше всего заболевших в США, Испании и Италии. Во всем мире выявлено более 1,2 миллиона заражений.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Как спастись от коронавируса?

Старайтесь не выходить из дома без необходимости
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Россия00:01Сегодня

«Это тяжелейший выбор для врача»

Из-за коронавируса каждый день умирают тысячи пациентов. Как решить, кого из них нужно спасать?
17:07Сегодня

Подсчитан процент сидящих на самоизоляции москвичей 

16:49Сегодня

Путин задумался о сокращении нерабочих дней в России

16:27Сегодня

Россиянин почитал роман-антиутопию у озера и получил штраф

Россия13:56Сегодня

«Норма уже не будет прежней»

Как коронавирус навсегда изменит города, общество и всю жизнь людей на планете
16:13Сегодня

Синоптики описали неустойчивую погоду в Москве в ближайшую неделю

16:12Сегодня

Путин призвал избежать чужих ошибок в борьбе с коронавирусом

16:07Сегодня

Путин описал ситуацию с коронавирусом словами «мы теперь все вирусологи»

Россия00:03Сегодня

«Мама, я ведь не ослепну, правда?»

От мучительной смерти девочку спасет только протонная терапия. Ей нужна ваша помощь
16:08Сегодня

Водружение знамени Победы над Рейхстагом показали в виртуальной реальности

16:04Сегодня

Путин заявил о непройденном пике заболеваемости коронавирусом в России

16:00Сегодня

Россияне начали выгонять домашних животных на улицу из-за коронавируса

Россия
В МЧС раскрыли рецепты приготовления антисептика дома
«Это тяжелейший выбор для врача»
Из-за коронавируса каждый день умирают тысячи пациентов. Как решить, кого из них нужно спасать?
В России подготовят судно-госпиталь из-за пандемии коронавируса
«Норма уже не будет прежней»
Как коронавирус навсегда изменит города, общество и всю жизнь людей на планете
Москвичей потянуло на улицу
«Мама, я ведь не ослепну, правда?»
От мучительной смерти девочку спасет только протонная терапия. Ей нужна ваша помощь
В Кремле оценили необходимость звать ветеранов на День Победы
Все материалы
Мир
Американские сенаторы обвинили ВОЗ в подчинении коммунистам Китая
Armed police officers walk on a pedestrian crossing in Beijing on March 9, 2020, wearing masks amid the spread of the new coronavirus. (Photo by Kyodo News via Getty Images)Восточное поветрие
Как успешная борьба с коронавирусом поможет Китаю победить США и стать новым мировым лидером?
Новозеландский глава Минздрава нарушил карантин и чудом избежал увольнения
Раскрыты детали лечения заразившегося коронавирусом Бориса Джонсона
Число зараженных коронавирусом в мире достигло миллиона
Скорость распространения инфекции растет
Сербия поблагодарила Россию за 11 самолетов с гуманитарной помощью
Снимая маски
Итальянские медики ведут неравную борьбу с коронавирусом. Среди погибших уже 50 врачей и медсестер
Все материалы
Бывший СССР
Узники карантина
Мигранты из Средней Азии застряли в московских аэропортах из-за коронавируса. Но им помогли выжить
Medical employees wear protective suits as they leave a dormitory as a measure to fight against the coronavirus disease contagion (COVID-19) in Minsk, Belarus March 12«Плохая вакцина хуже вируса»
Кто виноват в пандемии коронавируса и зачем закрывать границы? Рассказывает представитель ВОЗ
«Государство скрывает истинные масштабы»
Страны бывшего СССР объявляют карантин. Как коронавирус меняет жизнь на постсоветском пространстве
Голод во время чумы
Украине грозит дефолт. Ее экономика может не пережить пандемию коронавируса
Все материалы
Экономика
Акционеры USM направят два миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом в России
Грязные деньги
Коронавирус вынуждает весь мир отказываться от наличных. Почему России это выгодно?
Белоруссия начала получать дешевую российскую нефть
Тим КукКук с ним
История лучшего главы Apple. И это не Стив Джобс
Норвегия пойдет на экстренные меры из-за нефти
Высокое напряжение
Россияне работают сверхурочно и постоянно устают. Почему это только вредит экономике?
Миру пригрозили проблемами из-за низких цен
Все материалы
Силовые структуры
Российский пенсионер расстрелял семью дочери
«Бандиты не станут рисковать»
Коронавирус ударил по российскому криминалу. Преступный мир готовится жить по новым правилам
Убивший пятерых человек россиянин объяснил поступок самообороной
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Москвич перевел 750 тысяч рублей на «Северный поток-2» и пошел в полицию
Фото с места происшествияРоссиянин расстрелял пять человек
Среди погибших оказалась девушка. Убийцу задержали на месте преступления
Российский лжеадвокат отсидел два месяца за своего «подзащитного»
Все материалы
Наука и техника
В России начали тестировать препараты от коронавируса
Коллектив театра Санпросвета Мосздрава в финальной сцене живой газеты «Красный цветок». «Тот плохой коммунист, кто не мыт и не чист»
Как в Советском Союзе боролись с эпидемиями за сто лет до коронавируса
Названа точная опасность коронавируса для детей
«Организм убивает сам себя»
Когда закончится эпидемия коронавируса, как защитить себя и от чего умирают пациенты
Известный физик с коронавирусом скончался
«Мрачные пережитки прошлого»
 
В России нашли препарат от коронавирусной пневмонии
Все материалы
Спорт
Глава UFC вступился за Нурмагомедова
В UFC нашли замену Нурмагомедову
Игорь Пашкевич«Он давал силы»
Российский фигурист обыгрывал Ягудина и работал с Тутберидзе. Но уехал в США и погиб в 44 года
Панарин рассказал о «подъезжающей фляге» на самоизоляции
Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном
Поединку российского чемпиона и американца помешал коронавирус
Умер бывший тренер «Реала» и «Барселоны»
Спорт — есть!
Ставки на спорт-2020: чемпионат Белоруссии, киберспорт, настольный теннис — прогнозы на сегодня
Все материалы
Культура
Раскрыт диагноз Бабкиной
Инструкции по выживанию
Когда исчезнет коронавирус, как от него спастись и что может быть хуже него
Победивший коронавирус Лещенко рассказал о пребывании в реанимации
«Я никогда так много не молилась»
Коронавирус нашли уже у сотен знаменитостей. Что с ними происходит?
Группа «Несчастный случай» представила клип «Мир во время чумы»
Домохозяйки тоже плачут
 
Раскрыты подробности о состоянии Бабкиной
Все материалы
Интернет и СМИ
Порнозвезды начали устраивать порно-конференции из-за коронавируса
«Вы думали, я вас не переиграю? Я вас уничтожу!»
Скандальный российский историк провозгласил себя гением. С ним согласился весь интернет
Участник шоу о борьбе с лишним весом умер из-за проблем со здоровьем
«Важно делать что-то, чтобы не сойти с ума»
Мир до коронавируса — глазами лучших фотографов современности
Раскрыты подробности смертельного ДТП с эпатажным блогером
Движение вниз
Россия тратит миллиарды из бюджета на поддержку телевидения. Кому и зачем это нужно?
Брат шокировал сестру признанием в любви и поставил ее в тупик
Все материалы
Ценности
Украинский фотограф поснимала «единственную красавицу в семье Кардашьян» в бикини
Ледяная красота
Как самая эффектная блондинка СССР блистала на обложках советских журналов, но умерла в нищете
Кейт Миддлтон перестала наряжаться из-за отсутствия соперничества с Меган Маркл
Модели в одежде бренда The BlondsСняли корону
Как коронавирус заставил богачей тратить миллионы на спасение простых людей
Дети состоятельных родителей показали роскошную жизнь в самоизоляции
Альфредо Стресснер«Он требовал, чтобы ему поставляли исключительно девственниц»
Как сын пивовара возглавил страну, построил гарем и приютил главного врача Освенцима
Россиянам помешают нарядиться доставщиками еды для обхода режима изоляции
Все материалы
Путешествия
«На лице водителя виднелась метка дьявола»
Джунгли, гнус и вежливые женщины: как россиянин отправился в Перу и что он там увидел
«Люди просто умирают, и все»
Закрытые кладбища, пустые школы и мрачные улицы: что происходит в городах, закрытых на карантин
«Могу класть ноги на стол и смело плевать против ветра»
Как россиянин добрался на корабле до Огненной Земли и увидел край света
«Здесь постоянно хочется совершать безумства»
Как россиянка отправилась в Португалию и познала вкус жизни
Все материалы
Из жизни
Заплаканная медсестра из реанимации записала видеообращение о коронавирусе
«Даже если негде ночевать, тебе всегда найдут место»
История россиянина о переезде и жизни в Канаде
«Если бы я знала, что случится дальше»
Врач из Уханя первой заметила коронавирус. Она могла остановить эпидемию, но ее заставили замолчать
«Вечно молодая» 50-летняя балерина раскрыла секрет своей привлекательности
Муж пощекотал жену и спас ей жизнь
Принц Гарри и Меган Маркл покинули королевскую семью
Чего они лишились и как заработают на жизнь?
Все материалы
В России нарушителей карантина будут вычислять при помощи дорожных камер
Автомобили с пересаженным лицом
Как, зачем и для кого одни автомобили маскируют под другие
В Дагестане продают Lada Priora без пробега по цене новой Vesta
Крохотная машинка, которая спасла BMW от банкротства
12 лошадиных сил, лобовое стекло на единственной двери и самый неагрессивный дизайн в истории BMW
Раскрыта внешность частного кабриолета Aurus
Лучшие тюнинг-проекты месяца: март 2020
Карбоновый внедорожник из Porsche 911, автопоезд из пикапа Mercedes-Benz и трехдверный Range Rover
Новый BMW M5 разбили через несколько минут после покупки
Все материалы
Дом
Самоизолированные россияне начали сбегать от семей на съемные квартиры
Гнездо параноика
Лучшие убежища на случай смертельных вирусов, ядерной войны и зомби-апокалипсиса
Россиянки сожгли чужую дачу ради хайпа в Instagram
Партнерский материал
Шик и блеск
Как выглядит идеальный дом? Тест
Названы регионы России с дорожающим жильем
«Проще отказать, чем нести убытки»
Банки все чаще отказывают россиянам в ипотеке. Что будет дальше?
В России задумались над увеличением порога ипотеки
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В Калуге начали обновлять дороги
На Урале дистанционно обсудят благоустройство
Внешнеторговый оборот на Урале снизился на четверть
Все материалы