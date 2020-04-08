Общественники рассказали о мониторинге ситуации с коронавирусом в России

Общественная палата (ОП) России вместе с региональными продолжает работать с обращениями граждан и ожидает их рост, связанный с экономическими последствиями пандемии коронавируса. Об этом рассказала секретарь ОП РФ Лидия Михеева, передает РАПСИ.

Она анонсировала общественные слушания «Меры поддержки НКО в условиях пандемии», запланированные на 9 апреля. Их участники обсудят законопроект, позволяющий высшим органам управления некоммерческих организаций в 2020–2021 годах принимать решения путем заочного голосования, и внесут свои предложения по дополнительным мерам поддержки НКО.

Михеева также отметила, что на сайте ОП в ближайшее время запустят специальный онлайн-проект, который позволит отслеживать и фиксировать проблемы, с которыми сталкиваются граждане и представители НКО, представители бизнеса в связи со сложившейся ситуацией. «Мы готовы помогать властям и быть проводником информации о том, где меры поддержки срабатывают, а где — нет», — сказала глава ОП.

Важнейшим направлением работы Михеева назвала разъяснение мер, предпринимаемых властями, населению и представителям малого и среднего бизнеса. По ее словам, сложно разобраться в нормативных документах, поэтому в региональные рабочие группы или штабы должны войти квалифицированные юристы, в том числе из региональных отделений Ассоциации юристов России, всероссийского общественного объединения «Опора России» и другие профессионалы.

Другой важной задачей региональных палат Михеева назвала сбор информации о положительных примерах организации помощи, сохранения бизнеса, решения финансовых и других проблем.

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