Наблюдение за голосованием по поправкам в Конституции решили сделать доступнее, разрешив участвовать в нем представителям политических партий. Соответствующее соглашение с 12 партиями подписали в Общественной палате (ОП). Об этом сообщает РАПСИ.

Речь идет о партиях «Гражданская платформа», «Единая Россия», Казачья партия РФ, Коммунистическая партия «Коммунисты России», Коммунистическая партия социальной справедливости, ЛДПР, партия «Зеленые», «Партия Роста», «Патриоты России», партия «Родина», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и Справедливая Россия».

Стороны договорились сотрудничать при направлении наблюдателей на голосовании. Также до наблюдения допустят более чем 20 общественных объединений и некоммерческих организаций. В общей сложности за прозрачностью процесса будут следить более 100 тысяч наблюдателей.

«Большинство вопросов было связано с обеспечением требований к безопасности и здоровья участников наблюдения, звучали вопросы, касающиеся сбора документов и распределения всех желающих членов политических партий между участками», — указала секретарь ОП РФ Лидия Михеева.

Помимо этого было разработано положение, позволяющее любому гражданину России беспрепятственно опасть в пул наблюдателей. «Минимальное количество документов, элементарные сведения об этом гражданине, его заявление и согласие на обработку персональных данных», — уточнила она. При этом наблюдатель должен владеть основными понятиями, знать процедуры организации общероссийского голосования и требования к подсчету голосов.

Вынесенный на общероссийское голосование пакет поправок к Конституции, помимо закрепления социальной ориентации экономики, обеспечения суверенитета России и защиты культурных ценностей, содержит поправку, которая дает действующему президенту Владимиру Путину право вновь баллотироваться на пост главы государства. Все поправки одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.

Голосование назначено на 22 апреля, но, по словам Путина, оно может быть перенесено на более поздний срок в случае неблагополучной эпидемиологической обстановки из-за распространения коронавируса. Также президент выражал надежду на то, что россияне в ходе голосования поддержат изменения в Основной закон.

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