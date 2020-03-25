Голосование по поправкам в Конституцию начнется 1 апреля

С 1 апреля в труднодоступных местах начнется голосование отдельных групп граждан по поправкам в Конституцию. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии, передает радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

Ранее 20 марта глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что срок проведения досрочного голосования по внесению изменений в Конституцию будет увеличен с трех до семи дней. По ее словам, решения об увеличении сроков должны будут принимать избирательные комиссии субъектов Федерации.

Вынесенный на общероссийское голосование пакет поправок к Конституции, помимо закрепления социальной ориентации экономики, обеспечения суверенитета России и защиты культурных ценностей, содержит поправку, которая дает действующему президенту Владимиру Путину право вновь баллотироваться на пост главы государства. Все поправки одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты. Голосование назначено на 22 апреля, но, по словам Путина, оно может быть перенесено на более поздний срок в случае неблагополучной эпидемиологической обстановки из-за распространения коронавируса. Также президент выражал надежду на то, что россияне в ходе голосования поддержат изменения в Основной закон.

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