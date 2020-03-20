ЦИК увеличит срок досрочного голосования по Конституции

Срок проведения досрочного голосования по внесению изменений в Конституцию будет увеличен с трех до семи дней. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, передает ТАСС.

«Учитывая профилактические меры [по борьбе с распространением коронавируса], мы предусматриваем возможность проведения голосования вне помещений (...) с трех до семи дней», — заявила она на заседании ЦИК.

Также Памфилова отметила, что решения об увеличении сроков должны будут принимать избирательные комиссии субъектов Федерации.

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По ее словам, Центризбирком готов приостановить работу по подготовке к проведению всероссийского голосования по поправкам к Конституции, если будет принято решение о его переносе из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, и восстановить при объявлении новой даты.

«Ни при каких условиях не будет проходить [голосование], если эпидемиологическая ситуация будет нести угрозу населению, оно будет перенесено на тот срок, который наши ведомства, которые за это отвечают, предложат руководству страны, и руководство страны примет соответствующее решение», — заявила она.

Глава ЦИК назвала российскую избирательную систему современной, гибкой и готовой к любым ситуациям. «Но сейчас не расслабляемся», — призвала коллег Памфилова.

Вынесенный на общероссийское голосование пакет поправок к Конституции, помимо закрепления социальной ориентации экономики, обеспечения суверенитета России и защиты культурных ценностей, содержит поправку, которая дает действующему президенту Владимиру Путину право вновь баллотироваться на пост главы государства. Все поправки одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты. Голосование назначено на 22 апреля, но, по словам Путина, оно может быть перенесено на более поздний срок в случае неблагополучной эпидемиологической обстановки из-за распространения коронавируса. Также президент выражал надежду на то, что россияне в ходе голосования поддержат изменения в Основной закон.

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