Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса. Документ в своем Telegram-канале опубликовало агентство РИА Новости.

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Ранее 20 марта ЦИК принял постановление о форме бюллетеня на общероссийском голосовании. В него включен вопрос, одобряет ли гражданин изменения в Конституцию РФ, и варианты ответа — «да» или «нет».

Фото: Telegram-канал «РИА Новости»

17 марта президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля всероссийского голосования с возможностью переноса даты в случае необходимости. Комментируя ситуацию с распространением нового коронавируса, он подчеркнул, что здоровье граждан находится в приоритете.

В президентском законопроекте содержится около 400 поправок. Например, о расширении полномочий парламента, упоминании бога в Основном законе, запрете на гей-браки. В случае отрицательного результата голосования, изменения вносить не будут.

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