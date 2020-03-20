Памфилова рассказала об организации наблюдения на голосовании по Конституции

Всем политическим партиям и общественным движениям следует направить своих наблюдателей для контроля за процедурой общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. Ее цитирует ТАСС в пятницу, 20 марта.

«Мы во взаимодействии с Общественной палатой гарантируем, что никаких искусственных фильтров для этого не будет, поскольку мы заинтересованы создать максимально благоприятные условия для этих наблюдателей», — сказала она.

17 марта президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля всероссийского голосования. Согласно документу, россиянам предложат ответить на один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»

Глава государства отметил, что день голосования может быть перенесен, так как здоровье граждан находится в приоритете.

Президентский законопроект состоит из 400 пунктов. В частности, предлагается расширить полномочия парламента, запретить гей-браки, и установить приоритет российского законодательства над международным.

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