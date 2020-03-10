Опубликован текст Конституции со всеми изменениями

Депутаты Государственной Думы во вторник, 10 марта, приняли во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию, сформировав окончательную редакцию Основного закона, которая может быть принята после подписания президентом. Полную версию документа опубликовала газета «Ведомости».

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Законопроектом вносятся изменения в 22 статьи глав с третьей по восьмую. В частности, депутаты поддержали поправку о возможности для действующего главы государства вновь участвовать в выборах после принятия поправок в Основной закон и общероссийского голосования. Также парламентарии одобрили поправки о Боге, о статусе русского народа как государствообразующего и фактический запрет однополых браков.

Инициатива не затрагивает фундаментальных основ и не предусматривает изменения первой (по основам конституционного строя), второй (о правах и свободах человека) и девятой (конституционные поправки и пересмотр Конституции) глав.

Законопроект о поправках в Основной закон был внесен в нижнюю палату парламента 20 января. После одобрения обеими палатами парламента и законодателями в регионах инициатива поступит на подпись президенту. Затем, уже после утверждения главой государства, состоится общероссийское голосование, на которое будет вынесен вопрос о том, вносить поправки в Конституцию или нет. Датой голосования выбрано 22 апреля.

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