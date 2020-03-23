Москвичам предложат электронное голосование по поправкам в Конституцию

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) предложила предоставить жителям столицы возможность проголосовать по поправкам в Основной закон дистанционно. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя избиркома Москвы Юрия Ермолова.

«Предлагается проводить дистанционное электронное голосование с 08:00 19 апреля до 20:00 22 апреля, то есть в течение четырех практически дней», — сказал он в ходе заседания комиссии.

Списки будут сформированы на основе заявлений от избирателей, которые можно будет подать с 25 марта по 16 апреля через портал mos.ru или сайт Госуслуги.

Предложенный порядок проведения дистанционного голосования должна согласовать Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

17 марта президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля всероссийского голосования с возможностью переноса даты в случае необходимости.

В президентском законопроекте содержится около 400 поправок. Например, о расширении полномочий парламента, упоминании бога в Основном законе, запрете на гей-браки. В случае отрицательного результата голосования изменения вносить не будут.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!