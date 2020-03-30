Общественная палата предложила распространить меры поддержки бизнеса на НКО

Меры поддержки среднего и малого бизнеса, обсуждаемые в рамках борьбы с коронавирусом, следует распространить на некоммерческий сектор, считает Общественная палата России (ОП). Это и другие предложения по соответствующему законопроекту ОП направила в Госдуму и Совет Федерации.

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В частности, речь идет о социально ориентированных некоммерческих организациях (НКО), которые могут оказаться в такой же неблагоприятной ситуации, как бизнес-компании, говорится в сообщении.

Так, на некоммерческий сектор предлагается распространить мораторий на проведение проверок в период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года, право менять цену и сроки госконтрактов. Общественная палата также предлагает предусмотреть для НКО так называемые налоговые и арендные каникулы.

Еще одна инициатива ОП — введение упрощенного порядка предоставления гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и услуг ЖКХ.

25 марта в ходе обращения к россиянам в связи с новым вирусом президент Владимир Путин объявил о мерах поддержки малого и среднего бизнеса. Таким компаниям предоставляется отсрочка по выплате банковских кредитов и отсрочка по всем налогам, кроме НДС, на полгода. Микропредприятиям дополнительно предоставляется отсрочка страховых взносов на полгода.

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