В России умер еще один пациент с коронавирусом. Он скончался в больнице во Владимирской области, сообщает Роспотребнадзор. Об этом пишет ТАСС.
Известно, у него был подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция». «У него была пневмония, но, когда его обследовали, у него плюсом еще выявился коронавирус», — заявили в ведомстве. Точная причина смерти будет установлена после исследования патологоанатома.
В регионе было зафиксировано два официальных случая заражения COVID-19. Под наблюдением находится 2063 человека, вернувшихся из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.
Ранее сообщалось о 9 умерших в связи с развившейся на фоне коронавируса пневмонии COVID-19.
По данным на 30 марта, в России общее число заразившихся составило 1836 человек в 71 регионе. Выписаны по выздоровлению за весь период распространения инфекции по стране 66 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения