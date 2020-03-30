Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

За минувшие сутки в России подтверждено 302 новых случая коронавируса в 35 регионах. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
Таким образом, в Москве зарегистрировано 212 зараженных, в Республике Коми — 15, в Санкт-Петербурге — 8, в Московской области — 7, в Бурятии — 5, в Архангельской области — 4. В Белгородской, Псковской, Кировской областях, а также в республиках Дагестан и Адыгея по 3 новых случая коронавируса.
Во Владимирской, Ивановской, Рязанской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской, Саратовской, Челябинской областях, в республиках Марий Эл и Кабардино-Балкария, а также в Красноярском крае — по 2 случая заражения.
В Калужской, Липецкой, Тверской, Тульской, Калининградской, Оренбургской, Иркутской и Новосибирской областях, в республиках Калмыкия и Хакасия, а также в Ставропольском и Алтайском краях зафиксировано по 1 случаю коронавируса.
Таким образом, общее число зараженных в стране составило 1836 случаев в 71 субъекте Российской Федерации.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что более 25 процентов россиян заразились внутри страны. Больше четверти пациентов заразились от членов своей семьи, в пассажирском транспорте или на работе.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения