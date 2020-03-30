Названа доля переносивших коронавирус без симптомов россиян

В России у 22 процентов пациентов с положительными тестами на коронавирус не было симптомов заболевания. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

По словам Поповой, с признаками ОРВИ диагностировано 63 процента человек, пневмонию обнаружили у 14 процентов.

Материалы по теме Более тысячи россиян заразились коронавирусом По всей стране принимаются жесткие меры по борьбе с инфекцией

Глава Роспотребнадзора уточнила, что почти 1,1 тысячи инфицированных — это те, кто приехал из других стран.

Ранее сообщалось, что под наблюдением врачей из-за подозрения на коронавирус в России находятся 194 353 человека. По данным на 30 марта, в России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом в 35 регионах. Таким образом, общее число зараженных в стране составило 1836.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!