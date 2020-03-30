В Москве за сутки нашли более двухсот новых зараженных коронавирусом

В Москве за последние сутки нашли 212 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Всего в России обнаружили 302 новых случаев заражения за сутки. На сегодняшний день в стране зафиксировано 1836 случаев коронавируса в 71 регионе.

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За все время пандемии умерли девять человек, один из них умер 29 марта в Псковской области. Выздоровели 66 человек, из них двое за прошедший день. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, более 25 процентов россиян заразились внутри страны. Больше четверти пациентов заразились от членов своей семьи, в пассажирском транспорте и на работе.

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