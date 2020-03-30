Назван возраст новых пациентов с коронавирусом в Москве

В Москве за предыдущие сутки было подтверждено 212 новых случаев заражения коронавирусом, возраст 102 зараженных — от 18 до 40 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале «Коронавирус. Оперштаб Москвы».

Возраст 58 москивчей, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию, варьируется от 40 до 65 лет, 35 человек — старше 65 лет. 43 человека из числа заболевших в последние две недели посещали европейские страны.

По данным на 30 марта, в России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом в 35 регионах. Таким образом, общее число зараженных в стране составило 1836 случаев в 71 субъекте Российской Федерации.

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