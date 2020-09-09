Россиянам открыли доступ к кодам для электронного голосования на выборах

Россиянам открыли доступ к исходным кодам ключевых алгоритмов для электронного голосования на выборах. Об этом сообщил первый заместитель председателя Координационного совета Общественной Палаты по общественному контролю за голосованием, руководитель рабочей группы по наблюдению за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич, сообщается на сайте ОП.

Коды серверов подсчета, смарт-контракто, фронтальной части портала, в том числе библиотеки, доступны на веб-сервисе хостинга IT-проектов GitHub. Россияне также могут ознакомиться с техническим описанием системы дистанционного электронного голосования и его обсуждением.

Малькевич уточнил, что электронное голосование — распространенная мировая практика волеизъявления граждан, которая применяется в разных странах мира, в том числе США, Франции, Германии и Канаде. Он добавил, что в Эстонии через интернет голосуют более 43 процентов граждан, а в Швейцарии такой способ участия в выборах поддерживают более 70 процентов населения. Среди его преимуществ — ускорение обработки результатов и экономия бюджетных средств, которые расходуют на материально-техническое обеспечение голосования. По словам Малькевича, пандемия показала, что за цифровыми инструментами будущее во многих сферах жизнедеятельности общества.

Ранее Общественная палата предостерегла россиян от многократного электронного голосования на выборах 13 сентября и напомнили, что за это предусмотрена уголовная ответственность. В ОП также напомнили, что граждане смогут проголосовать не только через интернет, но еще и на дому. Также доступна возможность досрочного голосования, оно пройдет 11 и 12 сентября.