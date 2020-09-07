В ЦИК рассказали о защищенности электронного голосования

Технических рисков в системе электронного голосования практически нет. Об этом заявил член Центризбиркома (ЦИК) Антон Лопатин, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Он подчеркнул, что ЦИК давно взяла курс на расширение возможностей участников избирательного процесса, в том числе через развитие цифровых технологий. По словам Лопатина, большинство граждан страны одобряют возможность онлайн-голосования. Он отметил, что порядка 25 тысяч избирателей — жители Курской и Ярославской областей — на сегодняшний день подали заявки на участие в дистанционном электронном голосования.

Лопатин заявил, что все попытки двойного голосования будут строго пресечены, а имена виновных обнародуют. Он также рассказал, что система регулярно проходит общественные тестирования и проверки технических специалистов. Кроме того, за чистотой электронного голосования будет организовано общественное наблюдение.

Заместитель председателя Координационного совета Общественной палаты (ОП) России по общественному контролю за голосованием, исполнительный директор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова рассказала, что на все цифровые избирательные участки Москвы будут направлены наблюдатели, которые пройдут профильное обучение.

О надежности электронной системы голосования также заявил генеральный секретарь Партии прямой демократии Вячеслав Макаров. По его словам, партия активно занимается электронными опросами избирателей, которые показывают одобрение граждан возможностей дистанционного электронного голосования.

Директор региональной общественной организации «Центр интернет-технологий» Сергей Гребенников считает, что электронное голосование — не итоги пандемии, а запрос времени, так как избиратели в стране молодые и прогрессивные. По его мнению, в вопросах электронного голосования нужно полностью положиться на разработчиков и государство, для которого легитимность и доверие граждан – один из важнейших приоритетов.