Памфилова пообещала сделать систему онлайн-голосования безопасной

Центризбирком сделает технологию онлайн-голосования на выборах не только самой удобной, но и самой неуязвимой и безопасной, пообещала глава ЦИК Элла Памфилова. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 31 августа.

По ее словам, технология должна обеспечивать прозрачность, контроль и тайну голосования, а также минимизировать риски внешнего вмешательства.

«Мы уверены в том, что у нас это получится. Конечно, работы впереди очень много. У нас на сегодняшний день заявлений на участие в дистанционном голосовании в сентябре подали более 15 тысяч человек. Мы думали, что будет меньше, но активность достаточно высокая», — сказала она.

Памфилова напомнила, что в России почти 100 миллионов человек пользуются единым порталом госуслуг, что практически сопоставимо с количеством избирателей.

В начале августа она рассказала, что Центризбирком работает над внедрением QR-кодирования протоколов об итогах голосования, механизма «Мобильный избиратель», дистанционного электронного голосования, а также удобных мобильных сервисов.

Онлайн-голосование на довыборах в Госдуму пройдет с 11 по 13 сентября, в нем примут участие избиратели Курской и Ярославской областей. Помимо кампаний по выборам в региональные парламенты и городские думы, 13 сентября в 18 регионах состоятся прямые выборы губернаторов.