Подведены итоги регистрации партий и кандидатов на сентябрьских выборах

Во вторник, 11 августа, эксперты подвели предварительные итоги этапа регистрации кандидатов и партийных списков в рамках кампаний по выборам в ЕДГ-2020 (Единый день голосования 2020) на площадке пресс-конференции ТАСС Фонд исследования проблем демократии. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Ключевые тезисы доклада Фонда исследования проблем демократии представил его директор Максим Григорьев, председатель Координационного совета Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием. Он напомнил, что в рамках избирательных кампаний по выборам высших должностных лиц были выдвинуты 147 человек, в то время как на прошлых выборах в тех же самых регионах — 122 кандидата.

По словам директора фонда, на сегодняшний день наблюдается тенденция на увеличение числа зарегистрированных кандидатов. Эксперт отметил, что среди зарегистрированных кандидатов 54 — от парламентских партий, 32 — от непарламентских партий и 5 человек — самовыдвиженцы. «Мы видим рост числа зарегистрированных партийных списков и значительное снижение отказов. Это связано с тем, что партии готовятся всё лучше и лучше и с тем, что избирательные комиссии стараются действовать максимально чётко и прозрачно», — подчеркнул Григорьев.

Он также добавил, что на текущих выборах заметен рост «псевдокандидатов». «Те, кто заявлял о своём участии, но фактически не сдали подписи — хотели увеличить свою известность, но ни как не рассчитывали на серьёзное участие в выборах», — сказал эксперт.

«Мы в Координационном совете Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием следим за тем, что происходит в регионах. Проводим встречи не только с выдвинувшимися кандидатами, но и муниципальными депутатами и политическими партиями. Большинство выдвинувшихся успешно смогли получить поддержку депутатов, собрать подписи», — отметил Григорьев.

Сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод подчеркнул, что никаких искусственных ограничений со стороны избирательной системы, необоснованного применения административного ресурса при регистрации кандидатов и партийных списков в субъектах РФ зафиксировано не было.

Член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова отметила, что этап регистрации показал, что избиркомы готовы к выстраиванию диалога с партиями и кандидатами на достаточно обоснованных доводах. «Прослеживается позиция избирательных комиссий "делать всё по закону". Как мы видим, они предоставляют партиям возможность исправить недочёты в документах», — сказала она.