Электронное голосование в России назвали необходимостью

Опрошенные «Газетой.ru» эксперты прокомментировали завершение тестирования дистанционного электронного голосования. Они назвали внедрение системы необходимым процессом для России.

Так, глава РОЦИТ Сергей Гребенников заверил, что дистанционное голосование позволит обеспечить «реальную прозрачность» выборов любого уровня. По его словам, Россия — технологичная страна с большим количеством интернет-пользователей, поэтому дистанционное голосование стало не только вызовом, но и необходимостью.

Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко в свою очередь добавил, что такой вид голосования позволит реализовать основные электоральные принципы: анонимность, прозрачность, отсутствие лазеек для фальсификации и наблюдение за ходом процесса.

«Уже завтра нас ждет стопроцентное проникновение цифровых технологий в жизнь каждого человека в нашей стране, и избирательный процесс не должен быть исключением: отлично, что его цифровизация идет не только в ногу со временем, но даже опережает многие IT-развитые страны», — заключил Плуготаренко.

Первое открытое тестирование дистанционного электронного голосования началось в 10:00 и продлилось до 15:00 31 августа. В нем приняли участие избиратели Курской и Ярославской областей, которые голосовали за лучшие достопримечательности, а также эксперты, которые выбрали лучшее место отдыха в России.

По его итогам не было выявлено никаких сбоев. В связи с этим глава ЦИК Элла Памфилова не исключила использование этой системы на выборах разного уровня в течение года, в том числе на муниципальных выборах.

Ранее Памфилова пообещала сделать технологию онлайн-голосования на выборах не только самой удобной, но и самой неуязвимой и безопасной. По ее словам, технология должна обеспечивать прозрачность, контроль и тайну голосования, а также минимизировать риски внешнего вмешательства.