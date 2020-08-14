В России предложили проводить онлайн-голосования по благоустройству

В Минстрое предложили обязать муниципальные власти проводить онлайн-голосование по вопросам благоустройства. Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном на федеральном портале нормативных правовых актов.

«Обеспечить возможность проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети Интернет», — говорится в тексте документа.

Материалы, которые выносятся на обсуждение, также должны быть размещены в интернете, уверены авторы проекта постановления. В пояснительной записке к документу говорится, что принятие проекта позволит следить за выполнением федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» во всех регионах страны.

Эта программа является частью нацпроекта «Жилье и городская среда», в рамках которого планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды и увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.