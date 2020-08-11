В Магадане объявили о масштабном ремонте дворов

В Магаданской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» объявили о масштабном ремонте дворов за 100 миллионов рублей. Об этом во вторник, 11 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональное правительства.

Как отмечают власти, многие дворы Магадана давно нуждаются в благоустройстве. Поручение по ремонту дал губернатор области Сергей Носов. В настоящее время работы уже стартовали, всего будет отремонтировано и облагорожено 27 дворовых территорий.

«Ремонт носит масштабный характер. В этом месяце в определенных местах проведут ямочный ремонт и уложат новый асфальт. Убран мусор, отремонтированы входные группы. Работы предстоит еще много», — рассказали ТАСС в правительстве региона.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.