В Ялте распланировали благоустройство по нацпроекту

В Ялте до конца 2020 года будут благоустроены восемь дворов и две общественные территории по национальному проекту «Жилье и городская среда», сообщает КИА.

Среди объектов, которые планируется капитально отремонтировать — сквер «Городской сад», сквер имени Калинина, парк имени Годлевского и другие.

«На всех объектах предполагается дополнительное озеленение, ремонт пешеходных дорожек и лестниц, установка уличного освещения, установка урн, скамеек, иных малых архитектурных форм и прочее», — сообщил глава ялтинской администрации Иван Имгрунт.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.