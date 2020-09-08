Россиян предостерегли от многократного электронного голосования на выборах

В Общественной палате (ОП) России предостерегли от многократного электронного голосования на выборах 13 сентября. Эксперты, принявшие участие в семинаре для наблюдателей от политических партий и общественных организаций, подчеркнули, что за попытки проголосовать более одного раза предусмотрена уголовная ответственность. Их слова приводятся на сайте ОП во вторник, 8 сентября.

«Все нормы при таких формах голосования зафиксированы и должны четко соблюдаться», — отметил начальник управления организационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения аппарата Центризбиркома (ЦИК) Алексей Нестеров. Он уточнил, что на предстоящих выборах россияне смогут проголосовать как на дому, так и досрочно или через интернет. Также россиянам будет доступна процедура досрочного голосования — оно пройдет 11 и 12 сентября.

Особое внимание эксперты уделили электронному голосованию. Они напомнили, что для того, чтобы принять участие в голосовании через интернет, необходимо заранее подать заявление на портале госуслуг. Эксперты уверены, что простой интерфейс сайта не должен вызвать проблем у большинства россиян.

«Платформа НОМ [Независимый общественный мониторинг] предоставляет всю необходимую техподдержку. Мы призываем партии содействовать обмену информацией для своевременной верификации данных, а всех наблюдателей максимально ответственно подойти к процедуре наблюдения», — сказала заместитель председателя координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием, исполнительный директор ассоциации некоммерческих организаций НОМ Алена Булгакова.

При этом эксперты отметили, что не стоит пытаться «протестировать» системы и голосовать несколько раз, поскольку это расценивается как нарушение и влечет за собой уголовную ответственность.

В июне председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов заявил, что голоса участников дистанционного голосования по поправке к Конституции, попытавшихся проголосовать на обычных участках, будут учтены только один раз. По его словам, система устроена так, что проголосовать дважды просто невозможно.

При этом один из московских судов заочно арестовал живущую в Израиле россиянку Юлию Ильинскую, проголосовавшую по поправкам к Конституции России трижды. Она смогла это сделать через онлайн-голосование, а также в посольстве России в Тель-Авиве и консульстве в Хайфе.