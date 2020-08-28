Трижды проголосовавшую по поправкам в Израиле россиянку заочно арестовали

Черемушкинский суд Москвы заочно арестовал живущую в Израиле россиянку Юлию Ильинскую, проголосовавшую по поправкам к Конституции России трижды. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«27 августа судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Ильинской меры пресечения в виде заключения под стражу. Мера пресечения избрана заочно», — отметили в суде.

В июле следственный комитет (СК) возбудил против Ильинской уголовное дело по части 2 статьи 142.2 УК («Незаконное получение бюллетеня для общероссийского голосования»). Ей грозит до трех лет лишения свободы.

Яэль Ильински смогла проголосовать по поправкам к Конституции с помощью онлайн-голосования, а также в посольстве России в Тель-Авиве и консульстве в Хайфе. По словам женщины, ни в одной дипмиссии не проверили, записана ли она на электронное голосование.

В первый день голосования, 25 июня, журналисту Павлу Лобкову удалось дважды отдать свой голос — на избирательном участке и дистанционно с помощью электронного голосования. По этому поводу его опросили полицейские. В ЦИК попытки проголосовать по поправкам дважды назвали провокацией.