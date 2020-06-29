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Трижды проголосовавшей по поправкам в Израиле россиянке напомнили о наказании

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Россиянке Яэль Ильински, живущей в Израиле, грозит уголовное преследование за то, что она трижды проголосовала по поправкам в Конституцию России. Об этом «Интерфаксу» сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.

Она объяснила, что на данный момент в других странах, где люди могут отдать свой голос, нет единых электронных списков и системы связи, потому есть вероятность заполнения нескольких бюллетеней на разных участках.

«Иначе мы бы просто не смогли организовать голосование за рубежом. При этом мы исходим из того, что, естественно, все граждане у нас добросовестные», — отметила секретарь ЦИК, добавив, что Ильински злоупотребила своим правом.

Гришина напомнила, что для подобных случаев в российском законодательстве предусмотрена уголовная ответственность, и это и служит страховкой от многократного голосования. Так, по статье 142.2 УК за незаконную выдачу и получение бюллетеня полагается штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

По словам секретаря ЦИК, после подведения итогов голосования может выясниться, что не одна Ильински неоднократно заполнила бюллетень, тогда в отношении и этих граждан будут приняты меры.

Ранее сообщалось, что Яэль Ильински смогла проголосовать по поправкам в Конституцию с помощью онлайн-голосования, а также в посольстве России в Тель-Авиве, в консульстве в Хайфе. По словам женщины, ни в одной дипмиссии не проверили, записана ли она на электронное голосование.

В первый день голосования, 25 июня, журналисту Павлу Лобкову удалось дважды отдать свой голос — на избирательном участке и дистанционно с помощью электронного голосования. Сообщалось, что полицейские уже его опросили. Пока Лобков не получил статус подозреваемого и не был задержан. В ЦИК попытки проголосовать по поправкам в Конституцию дважды назвали провокацией.

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