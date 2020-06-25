Возможность «двойного» голосования по поправкам в Конституцию исключили

Председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов исключил возможность «двойного» голосования по поправкам в Конституцию. Его слова приводит агентство «Москва».

«Если говорить про ту ситуацию с дистанционным электронным голосованием — система имеет страховочный механизм. 30 июня, после того как закончится дистанционное электронное голосование, выверят списки для того, чтобы понять, кто не проголосовал и может проголосовать 1 июля на своем домашнем участке, а также те, кто проголосовал, и по ним будет проведена сверка со списками пришедших на избирательные участки для исключения возможных злоупотреблений», — рассказал Ермолов.

Он добавил, что было принято решение в ручном режиме сверять все списки участников голосования по месту жительства со списками граждан, записавшихся на дистанционное электронное голосование. Попытка проголосовать повторно является злоупотреблением права, за это предусмотрена административная ответственность, в случае многократного злоупотребления — уголовная, пояснил Ермолов.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова отреагировала на попытки проголосовать по поправкам в Конституцию дважды. Она отметила, что такие попытки — провокация.

О невозможности двойного голосования по Конституции ранее также сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Общероссийское голосование стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования — 1 июля — объявлен выходным. Всего для голосования по всей стране откроются более 96 с половиной тысяч участков.

В основной закон предлагается внести 400 поправок, среди которых — приоритет российского законодательства над международным, право президента Владимира Путина снова баллотироваться. Все изменения внесены одним пакетом, за или против которого россиянам предстоит проголосовать.

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