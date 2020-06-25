В России назвали преимущества электронного голосования

В период пандемии коронавируса электронное голосование является лучшим способом исполнить свой гражданский долг, особенно для тех, кто хочет минимизировать выходы на улицу, чтобы избежать заражения. О преимуществах такого вида голосования в России рассказал «Ленте.ру» исполнительный директор VRT, эксперт в области цифровой трансформации Константин Негачев.

По его словам, такой способ удобен также и людям, которым и раньше было не совсем удобно ходить на участки. «Это люди с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры, которые в Москве обладают достаточно высоким уровнем компьютерной грамотности и уже привыкли использовать интернет-услуги», — рассказал он.

Негачев напомнил, что электронное голосование уже проводилось в 2019 году на выборах в Мосгордуму. «Тогда все прошло более чем успешно, явка избирателей, голосовавших дистанционно, составила 92%. И не было случаев взломов системы или слива данных, все попытки хакерских атак были пресечены», — пояснил он.

В основе самой системы электронного голосования лежат современные блокчейн-решения, которые обеспечивают конфиденциальность избирателей, отметил специалист.

«Думаю, что система будет пользоваться популярностью у горожан и дальше, поскольку это удобно и безопасно. Система не дает зарегистриовать фейковые аккаунты, уже отклонено около 40 тысяч заявок», — резюмировал он.

В четверг, 25 июня, в России открылись первые участки для голосования по Конституции. Всего для голосования по всей стране откроются более 96 с половиной тысяч участков. Плебисцит будет проходить до 1 июля включительно.

С этого же дня для жителей Москвы и Нижегородской области доступно электронное дистанционное голосование.

Всего в основной закон могут быть внесены 400 поправок, среди которых — приоритет российского законодательства над международным, право президента Владимира Путина снова баллотироваться. Все изменения внесены одним пакетом, россиянам предлагается проголосовать за или против.

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