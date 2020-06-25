В Госдуме заявили о невозможности двойного голосования по Конституции

Двойное голосование по поправкам в Конституцию осуществить нельзя. В этом убедился глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, поехавший на избирательный участок после того, как принял участие в электронном голосовании, пишут РИА Новости.

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Макаров рассказал, что бюллетень на участке ему не дали. «Они посмотрели, сказали: "Нет, вы зарегистрированы для электронного голосования"», — сказал он.

В четверг, 25 июня, в России открылись первые участки для голосования по Конституции. Всего для голосования по всей стране откроются более 96 с половиной тысяч участков. Плебисцит будет проходить до 1 июля включительно.

С этого же дня для жителей Москвы и Нижегородской области доступно электронное дистанционное голосование.

Растянуть голосование на несколько дней в Центризбиркоме предложили, чтобы соблюсти санитарные правила во время эпидемии коронавируса. Всего в основной закон могут быть внесены 400 поправок, среди которых — приоритет российского законодательства над международным, право президента Владимира Путина снова баллотироваться. Все изменения внесены одним пакетом, россиянам предлагается проголосовать за или против.

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