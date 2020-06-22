Установлены причастные к попытке сфальсифицировать голосование по Конституции

Полиция установила круг лиц, причастных к мошенническим действиям с SIM-картами с целью сфальсифицировать голосование по Конституции. Об этом сообщил «Ленте.ру» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

По его словам, московская полиция продолжает проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. О нем в установленные сроки будет проинформирована Московская городская избирательная комиссия.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал чушью сообщения о нелегальной раздаче SIM-карт для создания ложных аккаунтов и накрутки итогов электронного голосования по поправкам к Конституции России. Фейк о массовой скупке карт для накрутки итогов голосования также опровергли специалисты Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ).

Голосование по поправкам к Конституции пройдет на избирательных участках 1 июля и в течение шести дней до этой даты на площадках на открытом воздухе. Данная мера призвана снизить нагрузку на избирательные участки в условиях пандемии.

Изначально всенародное голосование было запланировано на 22 апреля, но из-за распространения нового коронавируса президент Владимир Путин принял решение его отложить. Внести изменения в основной закон российский лидер предложил в середине января.

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