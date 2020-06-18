Кремль назвал чушью данные о раздаче SIM-карт для голосования по Конституции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал чушью сообщения о нелегальной раздаче SIM-карт для создания ложных аккаунтов и накрутки итогов электронного голосования по поправкам к Конституции России. Об этом сообщает «Интерфакс».

17 июня специалисты Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) опровергли фейк о массовой скупке сим-карт для накрутки итогов голосования. Ведущий аналитик РОЦИТ Урван Парфентьев отметил, что накрутка является маловероятной и дело тут даже не в том, что все сим-карты в России персонифицированы. Он пояснил, что голосование происходит по паспорту.

Голосование пройдет на избирательных участках 1 июля и в течение шести дней до этой даты на площадках на открытом воздухе. Данная мера призвана снизить нагрузку на избирательные участки в условиях пандемии. Среди дополнительных мер профилактики — раздача медицинских масок и перчаток, социальная дистанция.

Изначально всенародное голосование было запланировано на 22 апреля, но из-за распространения нового коронавируса президент Владимир Путин принял решение его отложить. Внести изменения в основной закон российский лидер предложил в середине января.

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